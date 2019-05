Streit eskaliert: Lenker raste in Fußgängergruppe

Ein unbekannter Autolenker soll drei Fußgänger - serbische Staatsbürger im Alter von 32, 32 und 42 Jahren - auf einem Gehsteig in Wien-Favoriten niedergefahren haben. Ein Opfer wurde schwer, ein weiteres leicht verletzt. Die Polizei veröffentlichte am Montag ein Bild eines Verdächtigen, gegen den nun wegen Mordversuchs ermittelt wird. Der Tat, die sich bereits im November 2018 ereignete, war ein Streit in einem Lokal vorausgegangen.