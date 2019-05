Tschechien und Finnland feiern jeweils 2. Erfolg!

Tschechien und Finnland haben bei der Eishockey-WM die zweiten Siege gefeiert. Tschechien fertigte am Samstag in Bratislava Norwegen mit 7:2 ab, Finnland gewann in Kosice gegen Gastgeber Slowakei dank eines Hattricks von Supertalent Kaapo Kakko mit 4:2.