Mexikos Frauen gedenken ihrer vermissten Kinder

Mexiko, Land der Verschwundenen. Mehr als 40.000 Menschen - allesamt geliebte Mütter, Väter, Töchter, Söhne - gelten als vermisst, die Dunkelziffer liegt vermutlich weit höher. „Ich weine seit acht Jahren. Ich will einfach nur wissen, was mit ihm passiert ist“, so die 64-jährige Maria Guadalupe Aguilar in Mexiko-Stadt, deren Sohn 2011 auf dem Weg zu einem Geschäftstermin in der Stadt Guadalajara verschwunden war.