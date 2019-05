Ladybug & Cat Noir erobern für einen Tag die Kinos

Jetzt erobern Ladybug und Cat Noir die große Leinwand! Für die zahlreichen Fans der Erfolgsserie „Miraculous“ in Österreich gibt es Grund zur Freude, denn die beliebten Superhelden des Disney Channel kommen für einen Tag in die Kinos. Am 19. Mai werden dann in rund 60 Kinos landesweit eine Lieblingsfolge der Fans als auch neue, noch nie zuvor gezeigte Folgen aus Staffel 3 der Serie so groß wie noch zu sehen sein. Seien sie dabei und gewinnen Sie mit krone.at Kinogutscheine für das einmalige Helden-Event!