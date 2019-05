Warten auf Prinzen beinahe tödliches Verhängnis

Eigentlich sollten Adelige in dem Komödien-Klassiker von William Shakespeare ihre Intrigen entfesseln. Doch der Wiener Autor Gernot Plass - im Phönix kein Unbekannter - macht aus den Noblen eine Gruppe Mafiosi in schwarzen Anzügen, die halbstark und mit spanischem Akzent das Haus des feinen Leonato, wunderbar solide gespielt von Tom Pohl, belagern. Dort entdeckt Claudio, den Felix Rank als schüchternen Jüngsten in der Männerclique erscheinen lässt, die zarte Hero. Nadine Breitfuß läuft als schmallippige Jungfrau zuerst still an der Seite der schlagfertigen Emanze Beatrice mit - brillant Elisabeth Veit. Schlussendlich warten beide auf den Prinzen und durchtauchen eine beinahe tödliche Intrige erfolgreich.