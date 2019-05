Einsätze für die Feuerwehr Seeham

Um 15.30 Uhr wurden die Freiwilligen, die noch den Großbrand beim Kollerbauer in den Knochen haben, zu einem Brandverdacht zum Wiesenbergbauer gerufen. Es stellte sich heraus, dass es beim Häckseln von Strohballen in ein Silo zu einem Glimmbrand gekommen ist. Die Bauersleute (selbst Feuerwehrmitglieder) bekämpften den Brand bereits mit Gartenschläuchen und konnten diesen somit auch unter Kontrolle halten. Unter schwerem Atemschutz wurde das Strohsilo von der Feuerwehr ausgeräumt und vorbeugend das komplette Stroh ins Freie transportiert, dort wurde es befeuchtet und Glutnester abgelöscht. Dadurch, dass das Strohsilo in einem gemauerten Raum im Stall war und die Besitzer bereits eigene Löschmaßnahmen begannen, konnte vermutlich weitaus größerer Schaden verhindert werden. Es wurden keine Tiere oder Menschen verletzt, der Sachschaden dürfte nur gering sein.