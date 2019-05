Forscher arbeiten an Riffen aus dem 3D-Drucker

Durch den Klimawandel stehen Korallenriffe unter großem Druck. Ein Forscherteam an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich erzeugt im 3D-Drucker Strukturen, um künstliche Riffe mit widerstandsfähigeren Korallen zu ermöglichen. „Erwärmen sich die Weltmeere ungebremst weiter, drohen bis 2050 über 90 Prozent aller Korallenriffe abzusterben - dagegen möchte ich etwas tun“, so Wissenschaftlerin Ulrike Pfreundt.