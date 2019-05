Betrüger tankte falschen Sprit in gestohlenes Auto

Der 67-Jährige aus dem Bezirk Weiz soll zwischen 16. März und 7. Mai zahlreiche Einmiet-, Zech- und Dienstleistungsbetrügereien in den Bezirken Weiz und Südoststeiermark sowie in Graz begangen haben. Der amtsbekannte Mann speiste mehrmals in Lokalen, nächtigte in Beherbergungsbetrieben und nahm öfters Taxifahrten in Anspruch. Dann flüchtete er jeweils vor dem Bezahlen.