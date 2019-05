In Lebendfallen: 43 Fischotter müssen sterben

Ab heute, Samstag, tritt die Fischotter-Verordnung in Kärnten erneut in Kraft und 43 Fischotter müssen in Kärnten ihr Leben lassen. Die Tiere werden vornehmlich mit Lebendfallen gefangen, damit man überprüfen kann, ob es sich um ein Muttertier handelt. Denn führende oder offensichtlich tragende Fähen sind tunlichst zu schonen und müssen vom 1. März bis 30. November wieder freigelassen werden.