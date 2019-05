Schmidt: „Da braucht man ein James-Bond-Team“

Als Zweiter der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga darf der SV Mattersburg mit der ersten Europacup-Teilnahme seit elf Jahren liebäugeln. Trainer Klaus Schmidt sieht den straffen Terminplan der Bundesliga allerdings skeptisch und erneuerte am Freitag seine Kritik. Die Europacup-Karotte vor der Nase sei eine Augenauswischerei, so der Steirer.