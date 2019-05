Das letzte Loch warf Wiesberger in China zurück

Ein Jahr nach einem Sehnenriss am Handgelenk ist Golfprofi Bernd Wiesberger am Donnerstag zunächst vorzüglich in die China Open in Shenzhen (2,65 Mio. Euro) gestartet. Der 33-Jährige schloss im Genzon Golfclub auf den ersten 14 Spielbahnen an die Leistung bei seinem dortigen bisher letzten Sieg auf der European Tour 2017 an. Doch ein Doppelbogey am letzten Loch warf ihn zurück.