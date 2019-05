Schickhofer: „Mit mir gibt‘s keine 1,50-Euro-Jobs“

Den größten der SP-Aufmärsche gab es heuer in Leoben. An die 8000 Besucher hatten sich zur Traditions-Veranstaltung versammelt. In der Landeshauptstadt war es ein bissl kleiner, ein bissl familiärer. 2500, so die Veranstalter, waren vom Volksgarten in Richtung Hauptplatz gezogen.