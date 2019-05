Missbrauchsverdacht: Verdächtiger stellte sich

Die beiden jungen Frauen (16 und 18) hatten den Verdächtigen am 7. Februar in einem Bus kennengelernt. Im Steinbauerpark in Meidling rauchte man gemeinsam Cannabis. Die 18-Jährige verließ danach den Park. Der Mann und die 16-Jährige begaben sich in den Innenhof eines Wohnhauses in der Längenfeldgasse. Dort kam es zum angezeigten Übergriff.