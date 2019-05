Verkehrschaos in Wien nach mehreren Unfällen

Frustmomente im Verkehr vor dem Feiertag in Wien: Mehrere Verkehrsunfälle haben am Dienstagnachmittag für ein Verkehrschaos auf der A23 gesorgt, berichtete der ÖAMTC. Vor allem in Richtung Süden ging nichts mehr, die Blechschlange stand vom Knoten Inzersdorf bis Hirschstetten. In der Gegenrichtung ging es zwischen St. Marx und Inzersdorf nur zäh weiter.