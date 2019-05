Rannersdorfer Tunnel bleibt sechs Wochen gesperrt!

Nach dem Brand eines Lkws am 29. April im Tunnel Rannersdorf auf der S1 in Fahrtrichtung Vösendorf, steht nun nach intensiven Schadensbegutachtungen fest: Der Tunnel wird bis in die erste Junihälfte 2019 für den Verkehr komplett gesperrt bleiben, so die Asfinag am Dienstagabend. Die Fahrbahn in dem Tunnel muss teilweise erneuert werden. Die Tunneldecke im betroffenen Abschnitt wird zur Gänze entfernt. Zudem sei die Sicherheitstechnik auf einer Länge von 600 Metern zerstört worden, heißt es. Droht nun ein weiteres Verkehrschaos?