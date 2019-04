Mitleid für Melania wegen bizarrem Geburtstagsfoto

Twitter-User holen einfach Party-Gäste dazu

Viele User haben seitdem Mitleid mit der First Lady, „traurig“ und „bizarr“ waren häufige Worte in den Beiträgen zu dem Foto. „Mir sagt das: Ich fühle mich so allein, obwohl ich niemals allein bin“, deutete ein Twitter-Nutzer die Aufnahme. „Sieht nach lustiger Geburtstagsparty aus“, lautete ein weiterer, ironischer Kommentar. Einige platzierten in Fotomontagen den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder andere Prominente neben Melania, andere statteten die 49-Jährige mit Partyhütchen und Luftballons aus.