Nordkorea und Russland vertiefen Beziehungen

Putin als Vermittler im Atomstreit

Putin schlüpft nun offenbar in die Rolle des Vermittlers im Atomstreit. Denn sein Sicherheitsratschef Nikolai Patruschew weilte während des Gipfels in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, um einen baldigen Gipfel auch mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In vorzubereiten. Der Kremlchef selbst reiste nach dem Treffen mit Kim weiter zum „Seidenstraßen“-Gipfel nach Peking, wo er am Rande mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über die festgefahrene Lage auf der Koreanischen Halbinsel sprechen will.