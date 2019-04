„Fortnite“-Entwickler klagen über 70-Stunden-Woche

Obwohl das Geld nur so sprudelt, ist man offenbar unterbesetzt, was bei vielen Mitarbeitern in 70- oder gar 100-Stunden-Wochen mündet. Offiziell freiwillig und mit bezahlten oder als Zeitausgleich ausgeglichenen Überstunden. Nur: Die Freiwilligkeit werde vom Management vorausgesetzt, der Konsum von Zeitausgleich sei in der Praxis gar nicht möglich, weil es an Personal fehle, klagen Epic-Mitarbeiter.