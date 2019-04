Darum stellen beste Freunde immer auch Rivalen dar

Wir wünschen uns für unsere Kinder: Treue Spielgefährten, mit denen sie über Jahre hinweg „ein Herz und eine Seele“ sind und auf die immer Verlass ist. Kinder sind pragmatischer: Der beste Freund ist für sie derjenige, mit dem sich am besten spielen lässt. Durch Freundschaften erhält unser Nachwuchs Einblicke in viele verschiedene Familienwelten. Gemeinsam Abenteuer erleben und Interessen durchsetzen – das schweißt zusammen. Die Jüngeren beschenken sich mit selbst geflochtenen Armbändern, denken sich Spitznamen und Begrüßungsrituale aus. Dabei spüren sie Vertrautheit, üben sich aber auch in Konflikten. Und die gehören dazu – auch Rivalitäten. Denn nicht immer läuft alles harmonisch ab.