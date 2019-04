Fegerl und Polcanova stehen im WM-Achtelfinale

Stefan Fegerl und Sofia Polcanova stehen bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Budapest im Mixed-Achtelfinale. Das ÖTTV-Duo feierte am Montag im Hauptbewerb zwei Siege - zunächst 4:1 gegen die Italiener Niagol Stoyanov/Giorgia Piccolin, anschließend 4:2 gegen Brian Afandor/Adriana Diaz aus Puero Rico. In der Runde der letzten 16 geht es für Fegerl/Pocanova am Mittwoch gegen die slowakische Paarung Lubomir Pistej/Barbora Balazova.