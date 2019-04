Polizei legte Rasern und Drogensüchtigen ein Ei

Mit 140 statt 70 km/h

Dabei wurde ein 20-jähriger Drogenlenker auf der B3 in Mauthausen mit 140 km/h statt der erlaubten 70 km/h erwischt. Außerdem hatte der junge Mann mehr als 1,3 Promille Alkohol im Blut. Ein weiterer Drogenlenker wurde auf der B1 in Hörsching aus dem Verkehr gezogen. Er war ohne Führerschein unterwegs, dieser wurde ihm bereits vor acht Monaten entzogen. Zudem verloren noch ein Drogenlenker in Wels bzw. ein Drogenlenker in Mauthausen ihre Lenkberechtigung.