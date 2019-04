Alps-Tour-Auftakt: Nibali lässt Muskeln spielen

Mitfavorit Vincenzo Nibali hat bereits beim Auftakt der Tour of the Alps seine Muskeln spielen lassen. Der Italiener attackierte auf der 144-km-Etappe im Umland von Kufstein am letzten längeren Anstieg und brachte die Konkurrenz um Chris Froome in Bedrängnis. Nibali und drei Fluchtgefährten wurden 5 km vor dem Ziel von einer größeren Verfolgergruppe mit Froome aber wieder eingeholt.