Tischtennis-WM: Leiser Traum von Medaille

Stärker dank Chinesinnen

Bei den Damen geht Sofia Polcanova sogar als Nr. 19 der Welt ins Turnier. In der Vergangenheit hatte sie aber gegen asiatische Spielerinnen Probleme. Das Trainingscamp mit den Chinesinnen in Faak am See hat ihr dabei geholfen. „Sie machen fast keine Fehler, Qualität und Intensität sind enorm, man profitiert sehr“, so die 24-Jährige. Die bei der WM auch im Mixed mit Stefan Fegerl viel vor hat.