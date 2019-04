Waldviertel verkürzt im Finale gegen Aich/Dob

SG Waldviertel hat im Finale der Volley League gegen Titelverteidiger Aich/Dob mit einem klaren Heimsieg auf 1:3 verkürzt. Der niederösterreichische Außenseiter gewann am Sonntag in Zwettl überraschend 3:0 (22,22,16) und verhinderten damit den vorzeitigen Titelgewinn der Kärntner. Diese haben aber am Mittwoch vor Heimpublikum den nächsten Matchball auf ihren dritten Titel nach 2013 und 2018.