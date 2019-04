LASK-Trainer in wohl schwersten Phase der Karriere

Drei sieglose Spiele in Folge im Hinterkopf. Das Spiel am Sonntag gegen die Austria vor der Nase. Zwei gesperrte Abwehrspieler im Denkzentrum der Großhirnrinden. Dazu Gerüchte im Ohr. Und den Transfer zum VfL Wolfsburg im Auge. Obwohl mit dem LASK souveräner Bundesliga-Zweiter, befindet sich Oliver Glasner derzeit vielleicht in den schwierigsten Tagen seiner Trainerkarriere.