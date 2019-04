3:0! Aich/Dob fehlt noch ein Sieg zum Meistertitel

Volleyball-Meister SK Aich/Dob trennt nur noch ein Sieg von der erfolgreichen Titelverteidigung in der DenizBank Volley League der Herren. Die Kärntner stellten am Mittwoch mit einem 3:0-(23,16,24)-Heimsieg gegen Union Waldviertel in der „best of seven“-Finalserie auf 3:0. Die erste Chance, den zweiten Titel in Folge perfekt zu machen, hat Aich/Dob am Ostersonntag in Zwettl.