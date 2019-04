Kraftwerksmanager in Causa Mochovce festgenommen

Korrputionsbedingte Bauverzögerungen

Im Atomkraftwerk Mochovce sollten schon 2012 und 2013 ein dritter und vierter Reaktorblock in Betrieb gehen. Der Bau verzögerte sich aber immer wieder, wobei sich zugleich die Fertigstellungskosten in intransparenter Weise vervielfachten. Österreich ist entschieden gegen die Inbetriebnahme von Mochovce 3, wie Umweltministerin Elisabeth Köstinger am Dienstag gegenüber krone.tv erneut betonte. Schon seit mehreren Jahren ging die Polizei dem Verdacht nach, dass massive Korruption daran schuld sei. Bisher waren aber dafür noch keine ausreichenden Beweise ans Licht gekommen.