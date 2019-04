Urlauber aus Burgenland wurden Zeugen des Infernos

Unmittelbare Zeugen des Infernos am frühen Montagabend in Paris, als die Kathedrale Notre Dame plötzlich in Flammen stand, war eine Familie aus dem Nordburgenland, die gerade ihre Osterferien in der französischen Hauptstadt verbringt. Nach einem Blick auf die noch unversehrte Fassade der gotischen Kirche hatte die Familie ein Lokal zum Abendessen besucht - um beim Verlassen des Restaurants schwarzen Rauch und lodernde Flammen zu sehen, die die weltbekannte Kathedrale zu verschlingen drohten.