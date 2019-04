IS-Witwe lebt nach Rückkehr unbehelligt in Hamburg

Sie hat in Syrien dem mörderischen Regime der Terrormiliz Islamischer Staat gedient, nun lebt die Witwe des ranghohen Extremisten Omaima A. unbehelligt in Hamburg. Ohne je strafrechtlich belangt worden zu sein! Eine Journalistin entdeckte das Handy der Rückkehrerin aus dem Kalifat und veröffentlicht diese. Auf Fotos, die darauf zu finden sind, sieht man die 34-Jährige mit Kalaschnikow, auch ihr kleiner Sohn ist mit einer Pistole in der Hand zu sehen. Die IS-Witwe präsentiert sich nach ihrer Rückkehr nach Deutschland top-gestylt und baut sich offenbar eine Karriere in der Beauty-Branche auf.