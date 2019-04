Disneyland Paris verzichtet auf Plastik-Strohhalme

Ab der kommenden Woche werden demnach Plastiksackerln nicht mehr kostenlos an Gäste ausgegeben, sondern für ein bis zwei Euro verkauft. In mehreren der acht Hotels, die zu der Anlage in Marne-la-Vallee südöstlich von Paris gehören, sollen kleine Dusch-oder Shampoo-Fläschchen zudem durch große Flaschen ersetzt werden, die wieder aufgefüllt werden können. In der EU sind Einweg-Plastikprodukte wie Strohhalme ab 2021 verboten.