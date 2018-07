Starbucks will Strohhalme aus Plastik abschaffen

Um weniger umweltschädlichen Müll zu produzieren, will die Kaffeehauskette Starbucks Einweg-Trinkhalme aus Plastik in ihren weltweit rund 28.000 Filialen bis zum Jahr 2020 abschaffen. Durch den Schritt dürften pro Jahr mehr als eine Milliarde Plastikstrohhalme wegfallen, teilte Starbucks am Montag mit.