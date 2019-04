Diesmal dreht sich alles um das Thema Liebe

Ilona Roth und Ulrike Hager haben sich als Festivalmotto heuer das Thema Liebe ausgesucht. Und so kreist „LoSt“, die Eröffnungsvorstellung der editta braun company in der Tribüne Linz, um die Frage, warum es im Zeitalter von Tinder und Parship so schwer scheint, die wahre Liebe zu finden. Auch das finnisch-ungarische Duo Anni Taskula und Gergely Dudás verkörpert in „Jessie & James“ ein perfektes Paar. Wie das (zumindest auf der Bühne) ausschaut, kann man am 30. April - am besten zu zweit - im Linzer Posthof bestaunen. Weitere Vorstellungen finden bis 5. Mai im Ars Electronica Center und im Lentos Kunstmuseum statt.