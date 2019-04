Israel plant nach Scheitern zweite Mondmission

Israel will nach dem Scheitern seiner ersten Mondmission nicht aufgeben. Die Non-Profit-Organisation SpaceIL, Betreiberin der Sonde „Beresheet“, die am Donnerstag nach einem technischen Fehler bei der Landung auf dem Erdtrabanten zerschellt ist, plant eine zweite Reise zum Mond. Das berichtete am Sonntag das israelische Fernsehen.