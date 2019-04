Mochovce: Neue Bilder belegen die AKW-Bausünden

So zeigt ein Foto etwa, wie amateurhaft Steuerkabelstränge in einem Schacht mit Kabelbindern zusammengebunden wurden. „Die Kabelstränge sind zudem viel zu kurz. Das heißt, bei einer Erschütterung würden sie reißen und die Kontrolle über das AKW wäre kaum noch möglich“, so Dr. Reinhard Uhrig, Anti-Atom-Sprecher der Umweltbewahrer.