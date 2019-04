Schuldeneintreiber drohten im Mühlviertel mit Mord

Fahrer wieder frei

Ein 34-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus Wien habe als Lenker des Fahrzeuges fungiert, mit dem die Beschuldigten unterwegs gewesen seien. Die beiden Hauptbeschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz an ihren Wohnsitzen in Wien festgenommen und in die Justizanstalt Wien Josefstadt eingeliefert. Der 34-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.