Sudans Langzeit-Machthaber Bashir abgesetzt!

Bereits in den frühen Morgenstunden rückten Armee und Sicherheitskräfte rund um das Verteidigungsministerium, Hauptstraßen und Brücken in der Hauptstadt Khartum aus, während sich Tausende Menschen zu einem weiteren Protest gegen die Regierung versammelten. Das war für viele Bewohner schon ein Hinweis darauf, dass ein Putsch vorbereitet würde. Im Land hatte es seit Monaten immer heftigere Proteste gegen den seit 30 Jahren mit harter Hand regierenden Präsidenten gegeben, der durch einen Putsch im Jahr 1989 an die Macht gekommen war. Am Wochenende kam es zur Eskalation, als Tausende Demonstranten nahe dem Verteidigungsministerium ein Lager aufschlugen.