Steirische AK-Wahl: Pesserl als großer Sieger

Man hat auf den roten Teppich ebenso verzichtet wie auf das Adjektiv „historisch“ - auch wenn’s vielleicht angebracht gewesen wäre. Die AK-Wahl in der Steiermark ist geschlagen, und es gibt einen großen Sieger: Die SP-Fraktion und vorneweg Präsident Josef Pesserl haben abgeräumt. 64,5 Prozent (plus 6,7 Prozentpunkte) - der höchste rote Zugewinn in allen Bundesländern.