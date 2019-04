Golf-Profi stirbt während Turnier im Hotelzimmer

Der 28-jährige Tour-Spieler aus Malaysia hatte am Freitag den Cut verpasst, war aber noch nicht vom Turnier abgereist - warum ist offen. Ersten Berichten zufolge soll Irawan an einer „natürlichen Ursache“ verstorben sein. Doch eine offizielle Todesursache gibt es noch nicht. Das Turnier wurde nach der Schreckensmeldung abgebrochen. Der Führende, Trevor Sluman, wurde zum Sieger erklärt. „Dies ist ein tragischer Tag in der Geschichte der Tour und es wäre nicht richtig gewesen, die letzte Runde zu spielen“, erklärte Tour-Direktor Greg Carlson. Irawan spielte seit 2013 auf der PGA-Tour und gewann in seiner Karriere vier Turniere.