Verdächtiger in Disco-Brand schweigt weiterhin

Schon öfter in den Schlagzeilen

Das „Imperio“ im Süden von Linz war schon öfter in de Schlagzeilen. Im Dezember 2015 gab’s eine Bombendrohung, 200 Gäste wurden in Sicherheit gebracht. 2008 war hier der 21-jährige Adis B. zu Tode geprügelt worden, fünf Angreifer standen wegen Mordvorwurfs vor Gericht. Und im Juni 2002 war in der Disco, die damals „X-Large“ hieß, eine Handgrante auf die Tanzfläche geworfen worden, 2500 Stahlkugeln flogen herum, verletzten 27 Teenager. Trotz Belohnung wurde nie ein Täter gefasst.