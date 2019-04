Brand in leerer Linzer Discothek wurde gelegt

Am 5. April 2019 kurz vor 21.30 Uhr ging bei der Stadtleitstelle Linz ein Notruf ein, wonach in der Eduard- Süß-Straße in Linz ein Gebäude in Brand stehen soll. Beim Eintreffen der Streifen wurde festgestellt, dass es sich beim Brandobjekt um das Gebäude, in dem sich auch ein Nachtclub befindet, handelte. Aus dem Gebäude konnte eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt werden.