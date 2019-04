„Viele Hunde sehen auch nicht freundlich aus“

Sie betreiben eine Politik, die viel auf Recht und Ordnung basiert. Essverbot in den Öffis, Alkoholverbot am Praterstern, nun fordern Sie Haftstrafen für Besitzer von illegalen Glücksspielautomaten. Sie gefallen sich sehr in der Rolle des Wiener Sheriffs, oder?

Nein, ich sehe mich überhaupt nicht so. Es gab Dinge, die über Jahrzehnte gut funktioniert haben. Früher wurde maximal ein Kipferl in der U-Bahn gegessen, dann kamen in der Rushhour Leute mit ihrer asiatischen Nudelpfanne plus drei Soßen, und der Nächste hat sich in den Dreck gesetzt. Das sehe ich nicht als Law-and-Order-Politik, sondern als Einforderung von Rücksichtnahme. Anders ist es beim kleinen Glücksspiel, da sind Beamte mit Reizgas, Elektroschockern und Türsperren konfrontiert. Da geht es um kriminelle Maßnahmen, um den Einsatz der Behörden zu verhindern.