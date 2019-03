Streit um Hunde: Jetzt spricht Philippa Strache

War das schärfere Gesetz in Wien nach dem tragischen Tod des kleinen Waris nicht ein richtiger Schritt?

Das Verheerende an diesem Fall ist für mich, dass die Besitzerin schon zweimal auffällig war. Es wurde ihr zweimal angedroht, den Hund wegzunehmen. Hätte man es beim zweiten Mal wirklich getan, dann hätte man den Tod dieses Kindes vielleicht verhindern können. Für mich ist das Gesetz der falsche Ansatz. Es hat sich ja am Freitag wieder ein Vorfall ereignet, wo ein Listenhund einen Welpen gebissen hat, und da war die Verordnung schon in Kraft. Das heißt, jemand, der nicht will, hält sich auch nicht daran.