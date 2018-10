Rottweilerklub will Beißkorbpflicht für ALLE Hunde

Die Debatte neu entfacht hatte der folgenschwere Rottweiler-Angriff am 10. September in der Wiener Ziegelhofstraße. Der 17 Monate alte Bub war an diesem Tag mit seinen Großeltern unterwegs, als sich der Hund plötzlich von seiner Besitzerin - diese war damals betrunken und hatte 1,4 Promille im Blut - losriss und das Kind attackierte. In der Vorwoche erlag der kleine Waris schließlich seinen schweren Schädelverletzungen.