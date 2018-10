Gesetzesverschärfung für Wiens Hundehalter kommt

Infolge der Attacke eines Rottweilers gegen ein Kleinkind in Wien-Donaustadt, das seinen Verletzungen am vergangenen Freitag erlegen ist, hat die Stadt strengere Bestimmungen für Hundehalter angekündigt. Die Gesetzesnovelle kommt nun fix und wird nächste Woche präsentiert, hieß es aus dem Büro der zuständigen SPÖ-Stadträtin Ulli Sima am Mittwoch.