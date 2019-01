Wien: Erfolgreicher Schlag gegen Glücksspielmafia

Der Kampf gegen illegale Hinterhof-Spielhöllen geht in ganz Österreich unvermindert weiter! Am Sonntag wurden etwa in Wien-Brigittenau gleich elf Spielautomaten aus dem Verkehr gezogen, die hinter einer versteckten Tür zum Vorschein kamen. Zu gewinnen gibt es dabei freilich nur etwas für die Urheber des kriminellen Treibens.