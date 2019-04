Auers Umstieg für den Aufstieg in die Formel 1

Red-Bull-Pilot Gasly hat es getan. Ebenso Le-Mans-Sieger Kazuki Nakajima und Ralf Schumacher. Sie fahren bzw. fuhren in der Formel 1. Aber auch in Japans Super Formula, früher Formel Nippon, in die Top-3. Jetzt folgt ihnen Lucas Auer. Erst einmal ins Land der aufgehenden Sonne. Keine Melange, kein Apfelstrudel. Dabei wäre gestern bei seiner Saisonvorschau in Wien eine der letzten Chancen für Auer dazu gewesen, zumindest 2019 verlagert sich sein Lebensmittelpunkt nach Japan. Eine Wohnung in Tokio hat er schon. Der Jetlag macht es nötig. Den kann sich der Kufsteiner nicht erlauben.