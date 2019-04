Rose vor Unterschrift: Abgang wohl so gut wie fix!

Wann wird Marco Rose seinen Abschied verkünden? Es ist und bleibt die spannendste Frage beim Meister. Die scheinbar - weiterhin - keinen sichtbaren negativen Einfluss auf die Leistungen auf dem Grün zu haben scheint: Am Sonntag zum Meisterrunden-Start der dank Top-Finish starke 5:1-Kantersieg gegen Robert Ibertsbergers Austria. Gestern der an Überlegenheit nicht zu überbietende Sieg in Graz, der Aufstieg ins Cup-Finale.