Tatort für Säure-Mord: Wohnung wieder vermietet!

Am 24. Februar soll es laut Aussage der Mordverdächtigen zu der grausamen Tat gekommen sein. Anschließend packte sie die Körperteile in einen Koffer und transportierte sie in ihre Heimatstadt Jaszladany in Ungarn. Dort weihte sie ihre Mutter ein, diese marschierte in den nächsten Baumarkt und besorgte Salzsäure. Damit versuchten die beiden Frauen, den Leichnam aufzulösen - was jedoch misslang. Die Überreste stopften sie schließlich in Müllsäcke und entsorgten sie bei einem Bewässerungskanal in Jaszalsoszentgyörgy östlich von Budapest. Am 2. März entdeckten Kinder die Müllsäcke mit dem grausigen Inhalt.