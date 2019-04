Kurz sieht keinen Grund für Brexit-Verschiebung

Die britische Premierministerin Theresa May befindet sich nach ihrem Kompromissangebot zum Brexit an die oppositionelle Labour Party immer stärker am Schleudersitz. Die Hardliner in ihrer Tory-Partei zeigten sich am Mittwochvormittag entsetzt über das Vorgehen Mays. Zudem kam der Premierministerin ein weiterer Staatssekretär abhanden. Gegenwind bekommt sie auch von den EU-Partnern: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht etwa „überhaupt keinen Grund“ für eine weitere Brexit-Verschiebung.