„Ohne EU-Wahl könnten wir über Aufschub sprechen“

Kneissl bezüglich Zollunion bedeckt

Bisher lehnte May Zugeständnisse an die Opposition kategorisch ab. Die Labour-Partei fordert eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit als bisher von London geplant. Unter anderem soll das Land nach dem Willen Corbyns in einer Zollunion mit der EU bleiben und eine enge Anbindung an den Binnenmarkt suchen. Kneissl gab zu dieser Idee bedeckt: Das von EU und britischer Regierung ausgehandelte Austrittsabkommen sehe eine solche jedenfalls nicht vor.